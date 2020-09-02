80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.
"На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Кроме того, для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ликвидация пожара. От ГУ ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействован пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.