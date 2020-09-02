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80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС

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80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС
На территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области горит хвойный лес.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Кроме того, для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. От ГУ ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействован пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Стоило бедоносцу только заикнуться о "спасении" лесов Харьковщины. Хотя о чём я! После его посещения Омана там умер султан и случилось наводнение в пустыне!
  • Sergey Pupkin
    "Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены"

    "80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС"
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Кстати одна из схем вырубки леса поджигают допустим сгорело 50 гектар а пишут что 500 остальное вырубывают!
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