Гимназию №32 в Киеве минируют второй день подряд. ФОТО

Сегодня столичную гимназию №32, которая находится на улице Ивана Федорова, 2 недалеко от перинатального центра города, в очередной раз "заминировали".

Как передает Цензор.НЕТ, об э том пишут "Надзвичайні новини".

Около 15.50 директор школы по громкоговорителю сообщила: "Все срочно выходим за пределы гимназии".

Учителя, которые оперативно вывели детей, возмущены частотой сообщений о минировании. По их словам, это уже 12 раз происходит эвакуация.

Напомним, вчера сообщение о минировании родители гимназистов получили в Viber-группы чуть позже 7 часов утра. На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали. И только после 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября состоится. Сначала в гимназию запустили учеников старших классов, затем - начальной школы. Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, ведь родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.



