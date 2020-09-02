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Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник

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Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник
В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа.

Об этом сообщает agronews.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров. 
Компенсация страхового платежа - распространенная практика в странах Евросоюза. По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.

"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой - средства из резервного фонда. Правда до сих пор ничего не выплачено... А из средств на государственную поддержку аграриев предоставить компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа - единственный выход", - отметил глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства — на случай АЧС и других возможных проблем.

Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.

"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом ВР, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", - резюмировал Иван Слободяник.

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Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Че вы ноете на авто по 100-200 тыс.у.е ездите и плачете что нет урожая
  • Василий Васильев 79630a4d
    Какие-то они странные. Требуют компенсаций из "страхового фонда".
    А они что делали туда взносы?
    Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
  • Li Quan
    Из фонда по борьбе с ковидом возьмите, зеленский вам ещё фантиков напечатает
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