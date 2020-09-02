Профильный комитет Рады требует от Нацсовета ТРВ обеспечить присутствие представителей "Прямого" для защиты на заседании регулятора

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием обеспечить представителей для защиты на завтрашнем заседании по лишению вещания радиостанции "Прямой FM" в шести населенных пунктах.

Об этом заявила генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская, передает Цензор.НЕТ.

"Профильный парламентский Комитет направил просьбу по обеспечению более широкого представительства телеканала "Прямой" на завтрашнем рассмотрении вопроса Нацсоветом, где нас будут пытаться лишить вещания "Прямого FM" в шести населенных пунктах. Как видим, даже COVID-19 этому не мешает", - сказала Орловская.

Очень возмущает, что это определяют как насущный вопрос - дважды не удалось лишить лицензии, пытаются лишить третий раз. Но почему-то они не рассматривают просьбу "Прямого" о переоформлении лицензии, которая была подана еще в декабре прошлого года", - добавила продюсер телеканала.

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