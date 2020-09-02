Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн

Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены "в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств", - отметил вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

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Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Отмечается, что пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной ЧС.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

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Правительство также поручило Донецкой и Луганской обладминистрации в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.