Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он их не разделяет.
"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.
Кулеба добавил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.
"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.
Ранее Фокин заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".