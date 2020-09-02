Новости • Агрессия России против Украины

Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС

1 70332
Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС
С начала суток в зоне Операции объединенных сил зафиксировали одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны

Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 01
Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 02
Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 03

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Днюху св'яткували! Не інакше!
    І Генштабу не стидно таке озвучували?
  • Владислав Носковский
    Якщо не влучили, отже неприцільно.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости