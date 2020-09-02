Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

Лаборатория Бундесвера, исследовавшая пробы российского оппозиционера Алексея Навального, сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель лаборатории - медицинская защита граждан ФРГ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера - это исследовательское учреждение, подведомственное министерству обороны ФРГ. Оно является немецким специализированным центром медицинской защиты от химоружия и сертифицированной лабораторией Организацией по запрету химического оружия. Работа этой лаборатории и цель работы института - медицинская защита от химоружия военных и гражданских лиц Германии", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине в среду.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

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24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.