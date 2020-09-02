Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов
Об этом сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Мамедов на встрече отметил, что важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, которые Россия за последние 6 лет совершила на территории Украины.
"По его мнению, одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФ, который может иметь и международный элемент", - сказано в сообщении.
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Секретарь СНБО Данилов отметил, что собранные Офисом генерального прокурора материалы станут ключевым доказательством для привлечения виновных к ответственности.