Меркель: Навальный - жертва преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Свое мнение о случившемся с Навальным Меркель озвучила журналистам в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала Меркель.

По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.

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"(клиника) Charite уполномочила лабораторию Бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.

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"Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.