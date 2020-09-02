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Предпринимателей хотят штрафовать за посетителей без масок, - законопроект

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Предпринимателей хотят штрафовать за посетителей без масок, - законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями масочного режима.

Речь идет о законопроекте №3890 "О внесении изменений в закон Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предлагает установить ответственность за нарушения санитарного законодательства для предпринимателей, учреждений и организаций, которые допускают в общественное здание или транспорт во время карантина лиц без средств индивидуальной защиты или не предпринимают действия для выдворения таких лиц за пределы общественного здания или транспорта.

Ожидается, что таким предпринимателям придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4-5,1 тыс. грн).

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Топ комментарии

  • Alex Bender
    Штрафы - ваше всьо, зенедоумки...уже не знаете как дыру в бюджете закрыть.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а чего предпринимателей?
    а давайте министерство здравоохранения.. они ж ближе к проблеме
  • 4 Повістки
    Правильно! Почнемо з сцикла, іже фото є як воно по магазину без маски лазило.
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