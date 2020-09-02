На Буковине открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом

Со 2 сентября больных на COVID-19 и лиц с подозрением на него начнет принимать Герцаевская центральная районная больница.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Черновицкой ОГА.

"Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.

Готовность учреждения к работе с инфицированными коронавируса проверили главная санитарный врач Буковины Наталья Гопко и заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук", - отмечается в тексте.

"Больных будут лечить в отдельном корпусе, который имеет два входа. Поэтому здесь есть возможность разграничить потоки пациентов, сделать зонирование в помещениях, сделает процесс оказания медицинской помощи безопасным для персонала. Для больных с COVID-19 развернули 54 стационарных кровати и 3 реанимационных", - отметила Наталья Гопко.

"Ранее больных коронавирус с Герцаевщины доставляли в Глыбочицу или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, приняли решение открыть дополнительную госпитальную базу.

Напомним, 1 сентября принимать пациентов с COVID-19 начала также Выжницкая центральная районная больница", - резюмируеется в сообщении.

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