На Буковине открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Черновицкой ОГА.
"Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.
Готовность учреждения к работе с инфицированными коронавируса проверили главная санитарный врач Буковины Наталья Гопко и заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук", - отмечается в тексте.
"Больных будут лечить в отдельном корпусе, который имеет два входа. Поэтому здесь есть возможность разграничить потоки пациентов, сделать зонирование в помещениях, сделает процесс оказания медицинской помощи безопасным для персонала. Для больных с COVID-19 развернули 54 стационарных кровати и 3 реанимационных", - отметила Наталья Гопко.
"Ранее больных коронавирус с Герцаевщины доставляли в Глыбочицу или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, приняли решение открыть дополнительную госпитальную базу.
Напомним, 1 сентября принимать пациентов с COVID-19 начала также Выжницкая центральная районная больница", - резюмируеется в сообщении.