Новости • Свободу Маркиву

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива

26 11462
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива
Сразу несколько итальянских изданий написали о фильме "The wrong place", доказывающем, что военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив не виновен в гибели журналистов Рокелли и Миронова на Донбассе. Накануне фильм показали в здании парламента Италии.

Реакцию итальянской прессы анализирует в Фейсбуке одна из авторов фильма, журналистка Ольга Токарюк, информирует Цензор.НЕТ.

Так, издание Il Dubbio цитирует слова режиссера Кристиано Тинацци: "Этот фильм не направлен против Роккелли и Миронова, его цель - понять, что на самом деле произошло, а не осуждать случайного человека".

Сенатор Роберто Рампе от Демократической партии Италии, которая является частью правительственной коалиции, заявил: "Это журналистское расследование не удовлетворилось поверхностной информацией и простым ответом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД

Элеонора Монджелли из Итальянской федерации прав человека: "Мы хотим возобновить дискуссию по этому делу, о котором говорилось очень мало и неточно. Эти неточности, к сожалению, присутствуют и в материалах суда".

О фильме также написала газета г. Павия La Provincia pavese. Она, кроме заметки-анонса презентации фильма, опубликовала расширенный материал о деле Маркива и гибели журналистов Роккелли и Миронова.

Также на Цензор.НЕТ: Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО

"Это также сбалансированный материал - в нем представлены различные позиции - стороны обвинения, защиты Маркива, а также украинской власти. В частности, цитаты из брифинга МВД 31 августа о том, что украинские солдаты на Карачуне в тот период имели в своем распоряжении только стрелковое оружие. И хотя в этой статье этот тезис не комментируется, я уверена, что в дальнейшем он вызовет критику и со стороны стороны обвинения, и со стороны медиа - ведь известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (в отличие от Нацгвардии) на Карачуне располагали минометами", - пишет Токарюк.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 01
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 02
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 03

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 04
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 05

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Vadim Izumov
    У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
  • VOLVO XC 70
    ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
    1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
    2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
  • Super Gut
    Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости