Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров

В Харьковской области из-за приближения лесных пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям прекращено движение пассажирских поездов. Премьер Деис Шмыгаль заявил, что в регион направляется ряд министров "для оперативного реагирования"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - говорится в информации.

В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара. "Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, министру внутренних дел Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной вылететь на места пожаров в Харьковской и Луганской областях.

"По моему поручению завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и в Харьковскую области, где вспыхнули пожары. В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.

Премьер-министр уточнил, что с места событий министры будут докладывать лично ему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.