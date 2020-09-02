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Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер

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Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер
Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания", - отметил Кучер.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что Горобьевка сгорела полностью. В Гряниковке и Кутьковке - есть места возгорания.

По словам Кучера, на данный момент, жертв нет, количество пострадавших устанавливается.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

Топ комментарии

  • Alex Bender
    ЗеОсел собрал совещание ..ждите ..скоро все сгорит.
  • zhorick
    Нормально Бубочка так съездил. Возобновил свою традицию, "где я - там сразу какая-то жопа"
  • 4 Повістки
    І не сиділося ж сциклу дома! Поперся інспєктор інспєктірувать! На інспектував?
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