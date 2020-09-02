Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Гармаша, скандал вокруг слов Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием".
"Он просто показал мне текст этого интервью, который он согласовал, и там действительно есть большие отличия, скажем, от того, что мы видели все", - подчеркнул Гармаш.
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В частности, по словам Гармаша, в изначальном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
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