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Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш

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Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш
Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что текст интервью, который он согласовал с пророссийским ресурсом "Страна", отличается от текста, который в итоге был опубликован и вызвал скандал.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Гармаша, скандал вокруг слов Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием".

"Он просто показал мне текст этого интервью, который он согласовал, и там действительно есть большие отличия, скажем, от того, что мы видели все", - подчеркнул Гармаш.

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В частности, по словам Гармаша, в изначальном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

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Топ комментарии

  • Serhii 3ed11e2e
    Хронологія
    1.Это личное мнение Фокина
    2.Слова Фокина переврали
    3.Фокин такого не говорил.
    4.Говорил но не Фокин.

    ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
  • volley
    О!!!! у всех продажных засранцев почему то постоянно вырывают контекст. Наверно пора им всем вырвать этот "контекст" по самые помидоры! Начинать надо с *********** со своей сворой и его прихлебателями всех мастей , а также с жоппоблока с кивами и шариями. Думаю, как только парочке вломят по "контексту" так, чтобы мало не показалось, то многие быстро из вышеуказанных скотин ломанутся в Ростов. Чем больше мы жалеем врагов, тем меньше у нас остается живых друзей.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так пусть в суд подает. Я не верю. Моя версия. Зеленский поручил Фокину озвучить хотелки Зеленского украинскому обществу! После негативной реакции пошли всякие отмазки!
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