Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск

Захвативший сейчас власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать единое украинско-белорусское государство и хотел его возглавить.

Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил бывший резидент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - рассказал Туск.

Он добавил, что это предложение прозвучало весной 2014 года.

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По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что только так можно остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец", - отметил Туск.

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"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы", - добавил он.