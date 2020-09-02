Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

Признаки отравления оппозиционного лидера России Алексея Навального веществом "Новичок", о чем заявили 2 сентября представители правительства Германии, могут осложнить диалог России с США и со всем внешним миром.

Об этом в среду во время виртуальной дискуссии о ситуации в Беларуси, состоявшейся под эгидой Немецкого Фонда Маршалла, заявил заместитель помощника Государственного секретаря, представитель бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня спикер Ангелы Меркель Стефан Зайберт подтвердил, что немецкое правительство, а не только больница, обнаружили следы вещества "Новичок" в образцах Навального. Это не является хорошей новостью для ведущих оппозиционных фигур в России, для отношений российского правительства с обществом, и посылает сигнал внешнему миру. Поэтому, несмотря на наш интерес и попытки иметь честную и прозрачную дискуссию с Россией по определенным политическим проблемам, сама Россия часто делает действия, затрудняющие такой разговор", - сказал Кент.

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Он отметил, что для правительства США важно сохранять диалог с Россией, даже если не удается достигать согласия. Это необходимо для совместного обсуждения проблем геополитической важности, в частности, в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности в отношениях с третьими странами, где интересы двух стран должны совпадать. США готовы поддерживать такой диалог, если сама Россия не будет предпринимать шаги, которые могут бойкотировать любой дальнейший прогресс.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.