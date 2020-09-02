Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"

Министр юстиции Денис Малюська считает, что восстанавливать доверие украинцев к судам после сегодняшнего решения Печерского райсуда по делу о претензиях Суркисов к "ПриватБанку" будет нелегко.

Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка", - отметил он.

Малюська подчеркнул, что суд постановил взыскать с "ПриватБанка" около 9 млрд грн в качестве обеспечения иска без рассмотрения дела по существу.

Он предупредил, что компании-истцы будут говорить, что эти деньги у них отобрали и обещать потратить средства на полезные для общества вещи.

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"Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по сути взыскал миллиарды гривен с государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства Приватбанк должен. Без установления того, не прошла ли уже давность. Без установления каких-либо фактов по делу", - написал Малюська.

"Уверен, справедливость по делу будет возобновлена. Но как после этого восстанавливать доверие к судам?" - добавил министр юстиции.

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Напомним, вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.



