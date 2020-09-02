НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление
Заявление размещено на странице НБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков", - сказано в заявлении.
В НБУ напомнили, что вокруг "ПриватБанка" продолжаются судебные процессы.
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"Сегодня ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением", - добавили в НБУ.
Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.
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Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".