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Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок

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Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что силовики окружили киевский офис партии и, возможно, будут его штурмовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок заявил в твиттере. 

Он отметил: "Под Киевским офисом "Свободы" 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных виборов".

Киевский офис Свободы окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок 01

Топ комментарии

  • Sav UA
    Свобода в парламенті ригам хряпалки рівняла коли ті голосувати незаконно намагалися. А твій клоун кацапів тупими жартами забавляв.
  • dtrscnij grsrt
    «. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинскойИсточник: https://censor.net/ru/n3217312»

    Ти ба.
    «Свобода» воює з Москвою.
    А Порошенко воював з Россієй.
    Оно в чому різниця !
  • Stanislav Chernetskyi
    Так вам і треба---ДЕБІЛАМ!!! Дякуйте своїм Ільєнкам,Левченкам і їм подібним,скільки грязі вилили на Пороха,а ума не хватило прорахувати,що буде з Зе-клоуном,тепер жріть поки подаветесь!!!!
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