ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Позиция Европейского Союза отражена в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Токсикологический анализ, проведенный специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, доказывает, что господин Навальный был отравлен военным химическим нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", который разрабатывал Советский Союз, а затем и Россия. Применение химического оружия при любых обстоятельствах абсолютно недопустимо и является нарушением международного права", - подчеркнул Боррель.
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По его словам, важно, чтобы российские власти тщательно расследовала покушение на Навального и привлекла виновных к ответственности.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет с Германией и всеми союзниками консультации о последствиях этого дела.
По словам Столтенберга, использование "Новичка" против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован новостью об отравлении Навального "Новичком" и возложил ответственность за это на российские власти.
"Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть. За такое циничное преступление должны быть последствия. Не так много линий осталось не перейденными", - написал Линкявичюс в Твиттере.
Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным.
"Возмущает то, что против Алексея Навального применили химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - написал Джонсон в Твиттере.
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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.