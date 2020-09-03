ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений

Евросоюз и НАТО резко осудили отравление Алексея Навального химическим оружием из группы "Новичок". Они требуют от властей РФ провести прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Позиция Европейского Союза отражена в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Токсикологический анализ, проведенный специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, доказывает, что господин Навальный был отравлен военным химическим нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", который разрабатывал Советский Союз, а затем и Россия. Применение химического оружия при любых обстоятельствах абсолютно недопустимо и является нарушением международного права", - подчеркнул Боррель.

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По его словам, важно, чтобы российские власти тщательно расследовала покушение на Навального и привлекла виновных к ответственности.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет с Германией и всеми союзниками консультации о последствиях этого дела.

По словам Столтенберга, использование "Новичка" против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован новостью об отравлении Навального "Новичком" и возложил ответственность за это на российские власти.

"Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть. За такое циничное преступление должны быть последствия. Не так много линий осталось не перейденными", - написал Линкявичюс в Твиттере.

Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным.

"Возмущает то, что против Алексея Навального применили химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - написал Джонсон в Твиттере.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.