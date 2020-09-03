До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в организме впавшего в кому российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы нервно-паралитического яда российского производства.

Об этом он сказал российскому государственному информагентству "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - сказал Песков.

По словам Пескова, сейчас Кремль не может "квалифицированно отреагировать" на заявление немецких экспертов о том, что Навального отравили ядом группы "Новичок".

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"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - добавил Песков.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.