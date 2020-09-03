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МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

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МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок" введением санкций против Российской Федерации.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Резко осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - сказано в заявлении.

Украинские дипломаты уверены, что международное сообщество должно отреагировать надлежащим образом на расправу Кремля над оппозиционным политиком.

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"Только единодушная решительная позиция и твердой осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в МИД.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Топ комментарии

  • Герхард
    МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

    Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
  • Юрий Темп 260551ce
    публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
    Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
    В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

    "Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
    Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
  • Senator S 01a656ec
    В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
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