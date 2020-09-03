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Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь

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Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь
В Минск летит глава правительства РФ Михаил Мишустин. За день до этого в Москве побывал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Официальных сообщений о том, какие встречи запланированы у Мишустина в Минске, пока не было. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста", - сказано в сообщении.

Днем ранее Москву посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На пятницу, 4 сентября запланирован приезд в столицу РФ белорусского министра обороны Виктора Хренина.

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"Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели", - сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что участившиеся визиты подчеркивают "обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Беларуси".

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  • Martin Alexander 58c3d8d5
    Аудит перед вхождением в мордор?
  • Nick Valentine
    Если беларусы будут продолжать выходить на улицу с одними смартфонами и кольцами, про независимость можна забыть. Но не переживайте! кремль сам поменяет луку и создаст одно государство. Наслаждайтесь смартфонами и предложениями в любви пока ещё можете. фсб протесты жесть как не любит
  • Dnipro 75ed19bb
    хоронитель
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