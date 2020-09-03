В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

Завершение строительства газопровода "Северный поток -2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в среду, 2 сентября, в интервью телеканалу ARD заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Рёттген назвал строительство "Северного потока - 2" поощрением политики Путина. По его мнению Европе нужно дать жесткий ответ на отравление Навального.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил он, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок".

По словам Рёттгена, ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа.

"В пересмотре нуждается буквально все", - подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Норберт Рёттген - кандидат на пост главы Христианско-демократического Союза, который много лет возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

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"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - заявила глава немецкого правительства.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, который в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Эксперты бундесвера выявили следы химического вещества группы "Новичок", причем их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.