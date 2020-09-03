Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 2 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

"Впрочем защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - отметили в штабе.

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Вместе с тем, в пресс-центре ОС отметили, что параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожара уже ликвидирован.

"Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и доставили в военных медицинских учреждений. Состояние здоровья обоих воинов - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ОС.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками