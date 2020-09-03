В Черновицкой области за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки, 2 сентября, в Черновицкой области обнаружили 137 больных коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 1034 образца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

В этот же день выздоровели 67 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 10 624 случая заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6 394 буковинца.

"В соцсетях приходится читать, что власть спекулирует показателями заболеваемости коронавирусом. То завышает, потому что хочет всех напугать, то занижает, потому что ей это выгодно, скоро начало обучения, выборы, приезд каких-то чиновников - нужное подчеркнуть. Хочу вас заверить, что цифры корректны. Вирус до сих пор атакует Буковину. Мы уже начали разворачивать так называемые больницы второй очереди - за два последних дня открыли для больных COVID-19 медицинские учреждения в Выжнице и Герце. Поэтому вместо выдумывать теории заговора, пожалуйста, объективно оценивайте информацию и берегитесь опасности!" - рассказал Осачук.



