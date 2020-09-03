Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова

Патрульная полиция разыскала мужчину, который напал на нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова.

Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику - патрульные разыскали предполагаемого правонарушителя. Сегодня (2 сентября. - Ред.) утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Позже нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует.



