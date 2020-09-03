Новости

Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова

4 94011
Патрульная полиция разыскала мужчину, который напал на нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова.

Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику - патрульные разыскали предполагаемого правонарушителя. Сегодня (2 сентября. - Ред.) утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует

Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Позже нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует.

Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова 01
Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Александр 68e191f1
    Мужику на Тойоте медаль за утилизацию ваты!!!!
    И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
    В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
  • aleks kyb
    Быковал, видать...-Та я народный депутат, та я недоторканный. пашли все нахер....А как дали в табло - то сразу политический и караул. покушение!
  • Олег Жуковский f3c5280d
    эту тварь- полякова ( внёсшего 5000 поправок в антиколомойский закон) давно пора было причесать. Респект- мужику !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости