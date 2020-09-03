Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии. ДОКУМЕНТ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Качура сообщил в Telegram.
"Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - написал Качура.
В то же время он добавил, что комитет принял решение провести внеочередное заседание.
"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - сообщил народный депутат.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".