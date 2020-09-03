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Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии. ДОКУМЕНТ

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Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии. ДОКУМЕНТ
Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Качура сообщил в Telegram.

"Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - написал Качура.

В то же время он добавил, что комитет принял решение провести внеочередное заседание.

"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - сообщил народный депутат.

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Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии 01

Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии 02

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    В качестве кого? Маразматического пенса? Нужно вызывать начальника этого старика. Осла Оманского. Пусть он и обьяснит, зачем назначил, с какой целью.
  • Старый зольдат
    Маразма там нет. Хорошее питание и хороший отдых, откуда там маразм? Там чистой воды ст.111 УК.
  • Alexander Savely
    Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии - Цензор.НЕТ 276
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