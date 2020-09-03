Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий, - Порошенко

Циничное покушение на убийство лидера российской оппозиции с использованием химического оружия - это очередное подтверждение преступной сущности Кремля.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей", - заявил Порошенко.

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"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального - это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановления "обычного положения дел" и любителям поискать стремления к миру в глазах Путина. Надеюсь, что за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.