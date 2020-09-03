Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19

Минздрав поднимет перед контролирующими органами вопрос проведения массовых мероприятий, по типу вчерашнего празднования Дня города в Одессе, поскольку они несут прямую угрозу здоровью и жизни людей.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером сеть облетели фото празднования дня города в Одессе. То, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители Одессы, как обычные люди, как все мы, доверяют городской власти, которая организовывает те или другие мероприятия, думают, что это будет достаточно безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти, я понимаю, что вы все сейчас находитесь в выборах, что вы все живете избирательными процессами, но вы же точно знаете в каком состоянии сейчас эпидситуация в Одессе, вы же точно знаете, какая заполненность коек больными COVID-19, вы точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан, ваших избирателей? За 1 сентября из 203 заболевших COVID-19 в одесской области 131 человек – это жители Одессы. За 2 сентября из 116 случаев (COVID-19. – Ред.)52 – это Одесса. А еще в Одесской области на сегодняшнее утро заполненность коек, отведенных под лечение COVID-19, составляет 66%. Какие еще нужны рекомендации, цыфры, чтобы понять, что такие мероприятия, массовые скопления людей без соблюдения каких-либо, даже теоретических мер безопасности, будет приводить к увеличению больных COVID-19. Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через несколько дней, недель мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одессе, и непосредственно в городе Одесса. Я сегодня обязательно подниму этот вопрос перед контролирующими органами относительно проведения таких мероприятий, которые несут прямую угрозу здоровью и жизни людей", - завил Степанов.

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Напомним, вчера тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города.