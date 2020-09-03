В ВСУ выявлено 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 612 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 3 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 612 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 1201 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течеие ближайших трех суток - 104 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Хмельницкая ЦРБ - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 38 человек (Львовская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Одесская область - 7 военнослужащих, Ривненская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая, Винницкая, Харьковская и Черновицкая области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.