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Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов

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Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов
Кабинет Министров на заседании в среду выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании правительства в среду принято постановление относительно выделения средств на закупку "ремдесивира". Мы договорились о закупке с компанией-производителем", - сказал он.

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При этом министр сообщил, что медучреждения обеспечены необходимыми лексресдвтами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 1,5-3 месяца.

"Медучреждения обеспечены СИЗ. В частности 1,5 млн костюмов биозащиты, масками и респираторами они обеспечены на 1,5-3 месяца",- сказал Степанов.

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Топ комментарии

  • Микола Чуприна
    почему не научила!? очень даже научила, они сцуки схватывают прям на лету!
  • Rijal Stranger
    История с фуфломицином тамифлю ничему не научила...
  • Гена Крокодил fc8e26e2
    - отсутствие значимого лечебного эффекта . большая смертность у пациентов принимавших ремдесивир . имеет серьёзнейшие побочные эффекты свидетельствующие о небезопасности препарата . даже ВОЗ опубликовал на своём сайте об исключительном дерьме которое преподносят как лекарство правда потом удалил по настоянию медмафии - и это дерьмо пытаются всучить больным за наши деньги . сцуки зелёные жрите это сами вместе с теми кто за вас голосовал .
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