Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что должностным лицам полиции Киева предлагали 350 тыс. гривен взятки за "крышевание" автоугонщиков. За эту сумму правоохранители должны были "не замечать" их преступную деятельность и снять с розыска одного из фигурантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

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Во время досудебного расследования уголовного производства, начатого по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, работники столичной полиции получили информацию о намерении фигуранта предложить неправомерную выгоду должностному лицу. Также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконное завладение автотранспортом.

Как рассказал Крищенко, в ходе проведения специальной операции правоохранители задержали двух сообщников, которые приехали на встречу с "договоренной" суммой в 350 тыс. гривен. Они - киевляне, 1972 и 1976 года рождения, ранее были судимы за аналогичные преступления.

"На прошлой неделе полиция Киева завершила достаточно уникальную спецоперацию по разоблачению лиц, которые предлагали одному из руководителей районного управления киевской полиции неправомерную выгоду за создание преступной группировки. Деньги злоумышленники предложили за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности, а именно необоснованное возвращение арестованных автомобилей, а также снятие с розыска одного фигуранта", - рассказывает руководитель полиции Киева.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Офисом Генеральной прокуратуры следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 1 520 000 и 2 100 000 гривен.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов мы обнаружили и изъяли три автомобиля, которые находились в розыске, устройства и технические средства для незаконного похищения автомобилей. Кроме этого, злоумышленников подозревают в вымогательстве денег от владельцев автомобилей за их возвращение. В ходе расследования будут установлены факты преступной деятельности группировки, их сообщники, а также будут устанавливаться возможные факты неделового сотрудничества с полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов, коорые оказывали помощь в совершении преступлений. При установлении таких фактов вся информация будет передаваться в Государственное бюро расследований", - добавил Крищенко.

Вмсте с тем, как рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", еще весной с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли.

"Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

Начальник столичного главка полиции рассказал, что было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела.

"Они ему предложили: давайте, будем решать вопросы. Мы вам будем давать проценты с прибыли", - сказал Крищенко.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументировано ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов.

"Одним из наших условий было, чтобы этот человек пришел на встречу для передачи денег, чтобы мы смогли якобы обсудить, как его снять с розыска. И человек, который задерживался много раз, скрывался, соблюдал конспирацию, пришел на эту встречу", - рассказал руководитель полиции Киева.

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"В итоге взятка составила 350 тысяч гривен. Со мной сумма не обсуждалась, это уже начальнику райотдела предложили. Это была сумма для начала. А потом они надеялись организовать процесс и рассчитываться процентами с продажи угнанных машин", - отметил Крищенко.

По словам начальника главка, такая ситуация была вызвана тем, что полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с угоном автотранспорта.

С 2016 года, по его словам, количество угонов автомобилей сократилось в разы. "Если раньше в Киеве в сутки в среднем угонялось пять и даже семь автомобилей, то сейчас два. Вот мы их сейчас так зажали, они уже в такой панике, что пошли на нетривиальные шаги – напрямую начальнику главка предложили "крышевание", - добавил Крищенко.

При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах.

"Мы понимаем, что в ситуациях с угонами могут быть задействованы наши бывшие сотрудники. Мы их задерживали. Понимаем, что есть и действующие полицейские, нечистые на руку, и представители других правоохранительных органов", - подытожил начальник ГУ Нацполиции в Киеве.