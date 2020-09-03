Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"
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Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "лысый выхухоль" Шмыгаль пытается "сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года".
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Так, Дубинский дважды оскорбил Шмыгаля, обвинив его в том, что тот пытается протолкнуть "коррупционный" закон.
"Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем - пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса.
Это позволит выхухолю сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года", - написал Дубинский.