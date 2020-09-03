Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить"

Вокруг трагедии Бабьего Яра продолжаются попытки создать противостояние там, где его нет.

По сообщению ZN.ua, об этом говорится в открытом письме к общественности команды Мемориального центра Холокоста"Бабий Яр".

"Как проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества благодаря сохранению и изучению истории Холокоста, мы уже проделали ощутимую работу. Наработан исторический нарратив, который признан мировым научным сообществом. Проводятся исследования, которые позволили сделать целый ряд важных научных открытий. Идет колоссальная работа по диджитализации и обнародовании огромного массива исторических архивов периода Второй мировой, которые до сих пор были закрыты", – отмечается в письме.

По мнению авторов письма, сегодня вокруг трагедии Бабьего Яра, и самого этого места, происходят попытки создать противостояние, а на сам проект по созданию мемориала и музея навешивается много ярлыков.

"На наш проект навешивают много ярлыков. Но мы ни на кого не будем навешивать ярлыки. Нашу работу пытаются опорочить и унизить. Но мы не будем никого порочить и унижать. Цель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" – превратить Бабий Яр с места забвения трагедии в место достойной памяти каждого, кто там погиб, – евреев, украинцев, ромов, людей разных национальностей, – говорится в письме. – Мы понимаем, что делаем очень сложный проект по чрезвычайно чувствительной теме. Более того – мы делаем его в чрезвычайно сложное время, когда фактически идет война против нашей страны, когда очередной тоталитаризм, на этот раз кремлевский, пытается уничтожить независимую Украину. При этом мы твердо стоим на наших принципах и ценностях. Это – ценность каждого человека. Это – неприятие тоталитаризма в любых его проявлениях. Это – память о каждом, кто погиб. Это – любовь к людям. И наконец, это – открытость".

Команда Мемориального центра "Бабий Яр" отмечает, что несмотря на всю критику и любые нападки, она остается открытой для того, чтобы объединяться с другими людьми, которым эта трагедия болит и которые хотят достойно почтить память жертв.

"Такой подход поддерживается всем международным составом Наблюдательного Совета Мемориала. Уже осенью заработает Общественный Совет, в состав которого войдут несколько десятков лидеров из различных сред. Общественный Совет должен стать эффективным органом, который обеспечит качество и глубину необходимой дискуссии, а также общественный контроль за реализацией проекта. Мы также готовы создавать другие платформы и входить в состав других инициатив по тематике, над которой мы работаем", – говорится в письме.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.