Новости • Местные выборы-2020

Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп "Голоса" Лозинский. ВИДЕО

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Власти пытались вместе с местными выборами провести референдум по особому статусу Донбасса.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", первый замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не допустили государственной измены! Сегодня на комитете, за два дня до начала избирательного процесса власть пыталась изменить правила, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса. За эту откровенную измену проголосовали 13 из 14 нужных власти голосов. После результатов на табло, была осуществлена наглая и незаконная попытка переголосования, которую мы не допустили. Спасибо всем сознательным коллегам, которые не поддержали сдачу государственных интересов. Спасибо коллегам из "Голоса", которые помогли держать оборону на комитете", - рассказал Лозинский.

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"Что хотят протянуть СН: внести в закон о выборах такие себе "соц опросы", а реально референдум, в ходе выборов, чтобы влиять на мнение избирателей и проводить агитацию по заказу Кремля" , - пояснила нардеп "Голоса" Юлия Клименко.

Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы пропихнуть туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп Голоса Лозинский 01

Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы пропихнуть туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп Голоса Лозинский 02

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зачем там ещё какой-то особый статус? Он там уже есть - оккупрованные территории.
  • Utred Ragnarsson
    Чесно, кажучи, з Вакарчука набагато кращий фронтмен "ОЕ", ніж депутат ВР. Його рішення двічі в різних скликаннях Парламенту складати з себе депутатські повноваження, інакше як істероїдними не назвеш. Артист, що ж поробиш.
  • Максим Атаманюк 044e8751
    Сколько таких ратующих за унитарность страны? 25%.
    73% посмотрят видосики Зеленского и проголосуют за всякие свободные экономические зоны.
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