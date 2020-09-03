"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ

Компания УПС, принадлежащая окружению главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, получает подряды в рамках программы "Большое строительство". Несмотря на то, что фирма уже была фигурантом скандалов с "распилом" средств, выделенных на строительство дорог в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов "24 канала".

В материале рассказывается о том, как скандальная строительная компания оказалась под контролем соратника олигарха Игоря Коломойского.

"В далеком ныне 2014 году, заняв пост заместителя Коломойского в Днепропетровской ОГА, Святослав Олейник эффектно разоблачил старую власть и царившие гнилые порядки, расписав и объяснив за "схемы и откаты". Не минула чаша сия и знаменитую Днепровскую фирму УПС, десятилетиями получавшую подряды на ремонт и строительство дорог, замеченную, к тому же, в махинациях с бюджетными средствами на сумму около 2 млрд грн. В итоге Тарас Палий, руководитель УПСа, попал в места заключения. Через год, по "счастливой случайности" господин Палий был освобожден, а ущерб государству от деятельности УПСа был занижен в разы", - говорится в материале.

По информации словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf, принадлежащая партнеру Святослава Олейника по партийной работе в Днепре Ирине Гуназе, стала обладательницей 50% УПСа.

"Именно такую долю в бизнесе уступил Тарас Палий, оказавшись на свободе. Уже в течение нескольких дней после осуществления сделки УПС очень кстати получил оплату давнего долга от областной власти в сумме 204 млн грн. И, надо полагать, половина этой суммы, согласно долям, уплыла в прекрасную и дружественную Словакию. Словакия в контексте описанного выше выбрана не случайно. В Братиславе, по данным Financne noviny, Святослав Олейник скрывался от возможных коррупционных расследований после скандальной отставки Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области в 2015 году. Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток", - говорится в материале.

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При этом, как отмечают журналисты, группа компаний во главе с компанией УПС является абсолютным лидером Днепропетровской области по получению госзаказов и освоению денег налогоплательщиков.

"Среди объектов, строительством которых занимались фирмы, связанные с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником: зал игровых видов спорта в Днепре, получивший из госбюджета 250 млн грн; парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой и детский сад в Илларионово. На данный момент все объекты стоят недостроенными", - отмечают журналисты, - Не утешительна и судьба участков трасс Днепр – Пятихатки и Днепр – Запорожье, к строительству которых также приложили руку фирмы нашего героя. Буквально через год дороги стали разрушаться, а дорожная экспертиза потребовала гарантийного ремонта. Освоено на этом предприятии было 600 млн грн налогоплательщиков".

Как отмечает издание, в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Святослава Олейника. "Предполагается, что №1 в избирательном списке на предстоящих местных выборах от "Слуги народа" (в Днепровский облсовет, - Ред) оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Тараса Палия, руководителя УПСа. Того самого Палия, который в 2015 году согласился отдать половину активов словацкому предприятию Arograf.

При всем этом, как отмечают журналисты, структуры Олейника и дальше получают подряды.

"Программа "Большое строительство", разработанная как имиджевая под президента Зеленского, также не прошла мимо господина Олейника. В рамках этого проекта наш герой осваивает 500 млн грн на ремонте 25 км дороги на Никополь. Если не брать во внимание уголовные производства, расследования махинаций и злоупотреблений, то фирма УПС уверенно держится на плаву и при президенте Зеленском, продолжая осваивать сотни миллионов бюджетных гривен. Только вот деньги эти в Украине не задерживаются, а оседают на частных банковских счетах в Словацкой Республике. Другими словами, Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, хранящих деньги в этой стране", - резюмируют журналисты.