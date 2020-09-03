Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7
Об этом говорится в заявлении послов, передает Цензор.НЕТ.
"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений - важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - подчеркивается в заявлении.
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касается ситуации с процедурой избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер - от безвиза до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.