Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) призвали Украину сохранить независимость антикоррупционных органов и прозрачность при отборе их руководителей.

Об этом говорится в заявлении послов, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений - важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - подчеркивается в заявлении.

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Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касается ситуации с процедурой избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер - от безвиза до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.