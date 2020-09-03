Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности".

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.

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