Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности
За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.