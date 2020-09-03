Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", передает Цензор.НЕТ.
"Популярнейший актер, блестящий. Очень умный, очень предприимчивый человек, который создал медиаимперию и успешно ею руководил, заработал много денег. Причем заработал именно кровавым потом. Конечно, такой человек не может не вызывать уважение. Он не может не вызывать восторг", - сказал Филимонов.
Филимонов пожелал Зеленскому не останавливаться.
"Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, сдвинуть. Противодействие ужасное", - добавил он.
Напомним, Филимонов ранее заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы.