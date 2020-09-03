Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал во время общения с журналистами в четверг, 3 сентября.
Комментируя вопрос о возможности увольнения с должности Марченко, Петрашко и Степанова, Арахамия сказал: "Неправда, не подтверждаю".
Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" отрицает вероятность изменения должностей для действующих председателя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Тоже читал это в анонимных телеграмм-каналах. Никаких намеков на это не видел и разговоров нет", - сказал Арахамия.
Политик добавил, что парламентарии будут оценивать работу членов правительства и силовиков в определенный законодательством срок и определенным законодательством способом.
Как сообщалось, ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов допустил вероятность кадровых изменений в экономическом блоке правительства.
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