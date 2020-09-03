Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн, - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада", - сказано в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование против одного из участников хищения из "Реал-банка" 787 млн грн рефинансирования НБУ, - НАБУ

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски", - указано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.