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Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"

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Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал страны, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

По словам Лукашенко, "на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа".

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - напомнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "власти реагируют на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".

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Лукашенко обвинил Украину во внешнем вмешательстве 01

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  • Sergii Ustim
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    Пётр Верзилов @gruppa_voina 23 год

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    пнх психопат
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