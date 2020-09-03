Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов, глава Совета арбитражных управляющих Боярчуков использует должность для недобросовестной конкуренции, - ликвидатор "Росавы" Демина

Арбитражная управляющая по делу ЧАО "Росава" Светлана Демина обвиняет председателя Совета арбитражных управляющих в давлении и использовании должности в целях недобросовестной конкуренции

Об этом Демина пишет в статье на "Украинской новостях".

По ее словам, Сергей Боярчуков от имени Совета арбитражных управляющих Киева, пользуясь статусом председателя, распространил негативную информацию о выполнении ею полномочий ликвидатора ЧАО "Росава", передает РБК Украина.

"При этом ни одной ссылки на нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих в статье указано не было, однако среди материалов, что якобы рассматривались Советом Киева, были выборочно предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности ЧАО" Росава ", информация о банковских сделках, ссылки на видеосюжеты с высказываниями третьих лиц", - отмечает она.

Она добавляет, что "Росава" является градообразующим предприятием, его деятельность нельзя остановить мгновенно, в том числе потому, что оно обеспечивает энергобезопасность всего региона, о чем "мне как ликвидатору было неоднократно отмечено, в том числе, Белоцерковским городским советом Киевской области".

"Вопрос законности, соответствия и полноты выполнения мной полномочий ликвидатора ЧАО" Росава "был предметом проверки Министерства юстиции, о чем господин Боярчуков рассказал в своей статье. Но, странное дело: результаты проверки моей деятельности органом контроля тоже не устраивают Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что в последнее время он очень активно защищает коллег-арбитражных управляющих, к которым есть много претензий со стороны как Министерства юстиции, так и правоохранительных органов, в то же время именно ко мне, даже после проверки, которая не выявила никаких нарушений, у господина Боярчукова очень много претензий. Не кажется ли странным, что вопросы моей деятельности на ЧАО "Росава" возникли у уважаемых господ Комлика и Боярчукова именно сейчас, после моего отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава" и назначения Ильи Комлика? " - пишет арбитражная управляющая.

По ее словам, процедура банкротства ЧАО "Росава" - лакомый кусок, к которому хотят присоединиться структуры и специалисты, которые имели и имеют отношение к Сергею Боярчукову и его компании.

"Все приведенное выше указывает не на отсутствие достаточной компетенции моих" опытных "коллег, а на имеющийся конфликт интересов и недобросовестную конкуренцию, для которой используется региональный совет саморегулируемой организации, которую мы вместе создавали в последние годы, следует отметить, совсем для других целей. Материалы, неправомерно, в нарушение норм Кодекса профессиональной этики, обнародованные в отношении меня, используются для дискредитации меня как арбитражного управляющего", - резюмирует она.

Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.

В ноябре 2019 сменился кредитор компании: ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд грн и 16 млрд грн долгов ЧАО "Росава" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом, более чем 90 процентным.