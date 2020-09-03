В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны "коронавирусные" койки заполнены на 100% и 81%, - глава ОГА Борзов

По состоянию на 2 сентября в Винницкой центральной районной клинической больнице койкоместа для пациентов с COVID-2019 заполнены на 100%

Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Виннице срочно нужно еще 200 "коронавирусных" коек. В городе критическая ситуация.

Я уже письменно обратился к Сергею Моргунову, чтобы власть Винницы наконец увеличила количество коек для госпитализации жителей с подтвержденным диагнозом COVID-2019", - написал он.

По словам Борзова, на 2 сентября Винницкая центральная районная клиническая больница загружена на 100%, Винницкая городская клиническая больницы №1 - на 81%.

"По уровню заболеваемости и постельному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 (!) - вдвое больше, чем есть. Существует определенный расчет.

Понимаю, что День города впереди, и всем хочется праздника. Но количество больных у нас растет", - отметил он.

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Борзов напомнил, что Винница, город Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы области отнесены к "желтой зоне".

Согласно постановлению от 22 июля, "зеленая зона" предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая зона" (+ ограничения "зеленой"), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.



