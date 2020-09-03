Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 3 сентября Киев и 16 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.
Согласно данным Минздрава, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 17 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Во всех областях проводится достаточное число тестов.