Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська
Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
Жалобу подадут как только появится полный текст решения суда.
Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.
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Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.