Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".