Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 221 народный депутат.
Постановлением предлагалось определить в состав комиссии:
Власову Анну Петровну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук;
Гуджала Андрея Андреевича - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ";
Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента;
Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;
Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук;
Романюка Богдана Васильевича - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента;
Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора.